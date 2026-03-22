В МИД Кубы рассказали о подготовке к нападению США

Вооруженные силы Кубы ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио в интервью NBC News.

По его словам, Куба «была бы наивной», если бы не начала подготовку военных, глядя на то, что происходит в мире.

«Мы по-настоящему надеемся, что этого (агрессии) не произойдет», — заявил министр.

17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью захват Кубы. До этого глава Белого дома, общаясь с журналистами, заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой. Он отметил, что Вашингтон и Гавана уже ведут переговоры. При этом он добавил, что если сделка не будет заключена, то США придется делать то, «что должны» в отношении Кубы.

Позднее Трамп заявил, что США очень скоро «что-то» сделают с Кубой.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.