Описаны последствия 48-часового ультиматума Трампа к Ирану

Ультиматум, предъявленный Ирану президентом США Дональдом Трампом, приведет к крупнейшему в истории глобальному энергетическому кризису. Об этом в соцсети X заявил американский аналитик Омар Баддар.

«Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой только [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням», — написал он.

По его словам, до «крупнейшего в истории глобального энергетического кризиса» осталось менее двух суток.

Стало известно, кто подтолкнул Трампа к атаке на Иран

До этого Трамп пригрозил уничтожить электростанции Исламской Республики в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ иранские военные заявили, что пролив будет полностью закрыт, пока Тегеран не восстановит работу этих объектов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.