Россия является "европейской страной", и мира в Европе не будет без участия Москвы. Об этом член бундестага и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в интервью сербской газете "Политика".

"Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна. Санкции и эскалация принесли всем только вред. Диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания", — отметила она.

Также депутат подчеркнула, что "в идеале" Россия должна быть партнером ЕС "в деле мира и стабильности в Европе". Она также добавила, что санкции принесли Европе и Германии только вред, а "диалог и хорошие отношения с Россией являются ключом к решению проблемы". По словам Вайдель, ЕС в течение конфликта проводит "политику эскалации", которая привела к "огромным издержкам" и затягиванию конфликта на Украине, а также "еще больше поставила под угрозу безопасность в Европе".

14 марта премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что "остается только один способ — заключить сделку". Затем Барт де Вевер пояснил, что его призыв к возобновлению отношений с Москвой относится к периоду после завершения боевых действий и подписания мирного соглашения.

Также 22 марта евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что сделка с Россией могла бы спасти Европу от энергетического кризиса.