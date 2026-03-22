В США сообщили о хаосе в аэропортах страны из-за шатдауна

Соединенные Штаты столкнулись с масштабным транспортным коллапсом: из-за продолжающегося частичного прекращения работы правительства (шатдауна) крупнейшие аэропорты страны охвачены хаосом. Пассажиры вынуждены часами стоять в очередях на досмотр, пропускать рейсы и сталкиваться с серьезными задержками. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США в своем официальном аккаунте в социальной сети.

В заявлении ведомства говорится: «Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьёзными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами". Также в документе сказано: "Этот хаос напрямую ложится на плечи демократов».

Причиной кризиса стал затянувшийся частичный шатдаун Министерства внутренней безопасности (МВБ), который длится уже более месяца. В зоне наибольшего риска оказалось Управление транспортной безопасности (TSA), входящее в структуру министерства и отвечающее за досмотр пассажиров, багажа и обеспечение безопасности в авиагаванях. Сотрудники TSA, включая агентов досмотра, уже несколько недель не получают заработную плату. На этом фоне тысячи работников оформляют больничные или просто не выходят на смены, что привело к острейшей нехватке персонала на контрольно-пропускных пунктах.

В результате пассажиры по всей стране, от нью-йоркского JFK до лос-анджелесского LAX, проводят в очередях по нескольку часов, опаздывая на стыковочные рейсы и вынуждены ночевать в терминалах в ожидании возможности пройти предполетный контроль.

На этом фоне президент США Дональд Трамп объявил о решительных мерах. Ожидается, что уже в ближайший понедельник в аэропорты страны будет введена миграционная полиция. Предполагается, что дополнительные силы помогут частично компенсировать нехватку сотрудников TSA и разгрузить очереди, но эксперты сомневаются, что это решение сможет быстро исправить ситуацию, так как миграционные офицеры не обладают узкой специализацией авиационных досмотрщиков.