В Совфеде прокомментировали фото Нетаньяху с шестью пальцами

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал искусственный интеллект (ИИ) за частые галлюцинации и показательные казусы. В телеграм-канале он напомнил о резонансном случае с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Пушков отметил, что СМИ все чаще упоминают об опасениях людей из-за так называемых галлюцинаций ИИ. Эти ошибки могут привести к самым негативным последствиям и резонансным казусам.

«Шесть пальцев на руке Нетаньяху — фотография обошла весь мир — один из самых безобидных примеров. Но теперь Нетаньяху вынужден отшучиваться и демонстрировать всем, что у него пять пальцев на правой руке», — написал сенатор.

Фотография Нетаньяху, на руке которого пользователи насчитали 6 пальцев, стала поводом для разговоров о гибели израильского премьера от массированного удара Ирана. Нетаньяху пришлось показать пять пальцев, чтобы опровергнуть слухи.