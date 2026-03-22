Стало известно, кто подтолкнул Трампа к атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп принял решение о проведении операции против Ирана под давлением медиамагната Руперта Мердока, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также «консервативных комментаторов», передает Bloomberg.

Мердок является одним из крупнейших медиамагнатов планеты. Ему принадлежат такие значимые издания, как The Times, The Sun, The Wall Street Journal. Кроме того, среди его активов Fox Corporation и HarperCollins.

Собеседники агентства пояснили, что ближайшие советники и соратники Трампа, в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, сдержанно отнеслись к идее о нападении на Иран.

Вместе с тем, уточнили источники, никто из команды американского лидера не посмел открыто и публично выступить против атак на Исламскую Республику.

Такое поведение вызвано тем, что во время первого срока хозяин Белого дома постоянно сталкивался с сопротивлением, недовольством, лишними вопросами. В связи с этим, Трамп очень тщательно отнесся к подбору новой команды, констатировал автор статьи.

Ранее сообщалось, что в общественном пространстве на протяжении последних недель идет дискуссия о роли главы кабмина Израиля в развязывании конфликта на Ближнем Востоке.

Политики, силовики, журналисты прямо или завуалированно обвиняют Нетаньяху в давлении на Трампа.

Вместе с тем, сам премьер категорически отвергает обвинения. По его словам, глава США не тот человек, на которого кто-либо может оказывать давление, в особенности, по вопросам внешней политики.