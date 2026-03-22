Стало известно о «ловушке Орбана» для ЕС

Перед выборами в Венгрии ЕС попал «в ловушку» опытного политика Виктора Орбана. Об этом пишет издание Politico.

Politico отмечает, что лидеры ЕС ополчились на Орбана на прошлой неделе, когда он заблокировал кредит в 90 млрд евро для Киева. Тем самым они «угодили в ловушку» накануне парламентских выборов в Венгрии. Шансы Орбана на переизбрание значительно повысились.

«Теперь он сможет предстать перед венграми единственным политиком, кому по силам отстаивать национальные интересы», — пишет издание.

Майкл Игнатьев, экс-профессор Центрально-Европейского университета (создан Джорджем Соросом в 1991 году), заявил, что знаком с политикой Орбана. Он часто расставляет искусные сети своим противникам.

"Мы прорвем": Орбан сделал резкое заявление об Украине

«С Орбаном всегда есть риск угодить в ловушку», — сказал Игнатьев.

По его словам, Орбан — опытный политик, который последние 16 лет беспрестанно боролся с Брюсселем, а потом «обналичивал чеки». В нынешней ситуации он также переиграет ЕС, и брюссельская бюрократия не сможет ему что-либо противопоставить.

Кроме того, Орбана открыто поддерживают маститые политики США. Они считают его своим идейным союзником в Европе. Так, СМИ писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может приехать в Будапешт для поддержки кандидатуры Орбана на выборах.

При этом политики ЕС, напротив, стараются не вмешиваться в предвыборную борьбу в Венгрии, опасаясь обвинений.