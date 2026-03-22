Нетаньяху заявил, что Иран «держит под прицелом» Европу

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал предполагаемый ракетный удар Ирана по британской базе на острове Диего-Гарсия. Политик заявил, что предупреждал о наличии у Тегерана межконтинентальных носителей и что Тегеран теперь «держит Европу под прицелом».

В воскресенье Нетаньяху и другие израильские чиновники посетили город Арад, сильно пострадавший от иранского ракетного обстрела. Общаясь с прессой, Нетаньяху заявил, что Иран «угрожает всему миру», и последние 48 часов это доказали».

«Я все время предупреждал. Теперь у них есть такая возможность», — сказал он, имея в виду баллистический удар по Араду и Диего-Гарсии.

Премьер добавил, что иранцы располагают ракетами дальностью свыше 4 тысяч км, «способны проникать глубоко в Европу и держат всех под прицелом».

Нетаньяху призвал мировых лидеров присоединиться к американо-израильской операции против Ирана. По его словам, он «рад видеть, что некоторые из них движутся в этом направлении, но нужно больше».

Накануне СМИ сообщили, что Иран атаковал остров Диего-Гарсия, где находится база ВВС с британскими и американскими самолетами. Остров расположен в Индийском океана на расстоянии 4 тысяч км от Ирана.