Япония не взяла обязательств по участию в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом не стала брать на себя обязательств по участию в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, ограничившись разъяснением возможностей страны в рамках национального законодательства. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Кихара.

На запрос США о вкладе в обеспечение безопасности в Ормузском проливе японская сторона подтвердила важность региона для стабильных поставок энергоресурсов, но подробно разъяснила, что может и чего не может делать в рамках своего законодательства. Кихара подчеркнул, что обсуждение завершилось и никаких дополнительных обязательств Токио на себя не брал.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги допустил, что страна гипотетически может рассмотреть участие в разминировании в районе пролива, но только после прекращения боевых действий.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, который отвечает ударами по израильским и американским целям в регионе. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Япония, более чем на 90% зависящая от ближневосточной нефти, находится под давлением США с требованием внести вклад в обеспечение безопасности судоходства. Однако японское законодательство ограничивает участие сил самообороны в зарубежных операциях, что вынуждает Токио искать баланс между союзническими обязательствами и правовыми рамками.