Меры США, направленные на нейтрализацию последствий конфликта на Ближнем Востоке, в частности, смягчение ограничительных мер против России, пагубно отразится на Киеве, заявил в беседе с журналистами The Telegraph президент Финляндии Александр Стубб.

Накануне стало известно, что США на месяц, до 12 апреля, сняли санкции с российской нефти.

Стубб напомнил, что в последние годы постоянно выступал за оказание финансовой и военной поддержки Киеву, а также за усиление санкционного давления на Россию.

Стубб обратился к европейцам с неожиданным призывом из-за Трампа

Президент заметил, что обратил внимание на статью в Financial Times о том, какие выгоды несет Москве конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что совершенно не удивился выводам журналистов, заявившим, что Россия получит от повышения цен значительный дополнительный доход.

Ранее журналисты Politico сообщили, что глава США Дональд Трамп, начав операцию против Ирана, сделал Москве нежданный, но спасительный подарок.

Американский политолог Эндрю Корыбко заявил, в свою очередь, что эскалация на Ближнем Востоке существенно усилила переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому конфликту.

По его мнению, до войны на Ближнем Востоке казалось, что российской стороне придется пойти на компромиссы, отказаться от ряда ключевых требований. Сейчас все изменилось, и шансы российского лидера добиться своего значительно увеличились, резюмировал аналитик.