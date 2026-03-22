Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, как сообщили агентству РИА Новости в силовых структурах, снова замечен самими украинцами на отдыхе в Дубае (ОАЭ). И это несмотря на то, что подразделение этого командира сейчас несет значительные потери на передовой.

За последний год Ширяев был замечен украинскими гражданами на отдыхе в Дубае уже в пятый раз. Собеседник агентства отметил, что командир полка регулярно отдыхает на курортах, несмотря на закрытые границы для мужчин призывного возраста и серьезные потери его подразделения.

Свою семью Ширяев, по данным собеседника, вывез в ОАЭ еще в 2022 году и «даже имеет официальную прописку» на курорте. В украинских соцсетях встречаются видео, где жители возмущенно задают вопросы, почему их родные гибнут и числятся пропавшими без вести, пока их командир проводит время на пляже.