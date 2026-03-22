Лидер боснийских сербов Милорад Додик планирует посетить парад Победы в Москве.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в эфире Радио и телевидения Республики Сербской о своих планах посетить парад Победы в Москве девятого мая, передает ТАСС. Он добавил: «Девятого мая я буду на военном параде в Москве, а затем в конце месяца вернусь в Москву и Санкт-Петербург». Додик подчеркнул, что ранее уже участвовал в праздновании 80-летия Победы в Москве в 2025 году и не опасается санкций Евросоюза за визиты в Россию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь приехать в Москву на празднование Дня Победы. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил сохранение традиционных связей Белграда с Россией. Ранее Милорад Додик подчеркнул свое намерение посетить парад в честь 80-летия Победы вопреки позиции Брюсселя.