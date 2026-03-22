Стубб обратился к европейцам с неожиданным призывом из-за Трампа

Европейским лидерам следует принять срочные меры к тому, чтобы спасти все, что только возможно спасти, в частности, Североатлантический альянс, на фоне продвигаемой президентом США Дональдом Трампом идеологии и политики, рассказал журналистам The Telegraph глава Финляндии Александр Стубб.

По его словам, после спасения ключевых институтов трансатлантического партнерства, европейцам потребуется проводить осторожную, сбалансированную, но достаточно жесткую политику.

В том числе, странам ЕС необходимо отвечать вежливым отказом на инициативы Трампа в области тарифов, климатической повестки, заметил Стубб.

Ранее президент Финляндии пожаловался, что США перестали быть «добрым гегемоном», а стали непредсказуемой, но все еще очень сильной державой.