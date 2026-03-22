Иран предложил помощь в защите Гренландии от США
Евросоюз может обратиться за помощью к Тегерану, если не может самостоятельно «отстоять» Гренландию от посягательств США. Об этом заявил главнокомандующий Силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан, передает ISNA.
В воскресенье Реза Радан обратился к руководству ЕС, заявив, что Иран может помочь защитить Гренландию от агрессии Вашингтона.
«Если вы не в состоянии отстоять Гренландию, попросите нас, мы придем», — сказал он.
СМИ раскрыли подготовку Дании к войне с США за Гренландию
На этой неделе стало известно, что Дания всерьёз готовилась к войне с США за Гренландию и собиралась минировать взлетно-посадочные полосы на аэродромах в Нууке и Кангерлуссуаке.