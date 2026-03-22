Тысячи тонн ядерных отходов США могут попасть в океан

На атолле Рунит, принадлежащем Маршалловым Островам, трескается бетонный купол, под которым после ядерных испытаний США уже почти 50 лет лежат тысячи тонн радиоактивных отходов. Специалисты бьют тревогу: глобальное потепление и повышение уровня океана превращают американскую свалку в угрозу человечеству.

Напомним, как она возникала. В период испытаний атомного оружия (с 1946 по 1958 гг.) население атолла американцы переселили в безопасные зоны, а затем на атолл Рунит сбросили 20 ядерных бомб.

Через двадцать лет, в 1980-х годах, военные решили прибраться и сделать атолл безопасным для проживания. Они сгребли зараженный грунт и сбросили его в глубокую яму, которую накрыли куполом из 358 бетонных панелей.

Но уже в 2010-е годы ученые заявили: свалка начала "дышать". Это подтвердил в 2013 году доклад Департамента энергетики США: из могильника происходит утечка радиации. И угроза будет только нарастать. Особенно с учетом глобального потепления и подъема уровня океана. Более того, ученые настаивают, что разрушение купола не самая главная проблема. Основная утечка радиоактивности происходит через пористое дно из известняка, которое никогда не было загерметизировано. С учетом новых реалий, прежде всего глобального потепления, такие опасные объекты должны быть заново законсервированы.

Кто будет заниматься этой проблемой? Казалось бы, те, кто ее создал, американцы. Но еще в 80-е годы Маршалловы Острова подписали договор, в котором "Рунит Купол" был оставлен под ответственностью маршалловского правительства. Сегодня США настаивают, что они выполнили все свои обязательства и что юрисдикция в отношении купола и его токсичного содержимого принадлежит Маршалловым Островам. Но эта страна с населением 53 000 человек просто неспособна справиться с потенциальной радиоактивной катастрофой, оставленной американцами.