Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана не приведут к желаемым результатам — Иран не откроет Ормузский пролив, наоборот, ужесточит блокаду, предположил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне американский лидер предупредил на традиционном брифинге, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной.

По мнению Дэвиса, политика Белого дома по Ближнему Востоку не создает условий для разрешения конфликта.

Для США и их союзников на фоне вышедшей из-под контроля войны в макрорегионе наступил крайне рискованный период, резюмировал подполковник.

В Тегеране отметили, в свою очередь, что реализация плана Трампа, удары по энергетике Исламской Республике, приведут к блэкауту в макрорегионе — Иран нанесет ответные удары, атакует энергостанции монархий Персидского залива.

В Иране уточнили, что около 70–80% крупных электростанций региона построены вдоль побережья Персидского залива. Многие из этих объектов находятся на расстоянии менее 50 км от побережья, и все они находятся в зоне досягаемости КСИР.

В частности, удары могут быть нанесены по объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, пострадают или даже будут полностью уничтожены порядка 10 крупных площадок.