Политолог рассказал о методах давления ЕС на Орбана в преддверии выборов

Руководство Евросоюза (ЕС) обращается ко всем доступным методам для оказания давления на правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его дискредитации в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщил РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при кабмине РФ Алексей Мартынов.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля 2026 года.

«Давление на него оказывают, безусловно. На Венгрию в целом и на правительство Орбана всеми доступными средствами, легальными и нелегальными», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что для подрыва позиций партии «Фидес», лидером которой является Орбан, и усиления оппозиции ЕС применяет методы, отработанные на выборах в Молдавии и Румынии. Речь идет о работе в информационной среде и социальных сетях, где применяется созданное при участии британских спецслужб программное обеспечение.

По словам Мартынова, Венгрия находится в прямой зависимости от решений Еврокомиссии, в частности, в рамках распределения дотаций внутри ЕС. Ее приостановка или перераспределение финансов может стать серьезным рычагом давления на Будапешт.

Одним из сценариев в настоящее время рассматривается цветной переворот, добавил политолог.

До этого Орбан заявил, что вмешательство ЕС во внутренние дела других стран уничтожает европейскую демократию. Политик отметил, что прямо сейчас европейские лидеры в интересах Украины открыто вмешиваются в предстоящие венгерские выборы.