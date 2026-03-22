Страны ЕС напуганы из-за войны в Иране

Страны Евросоюза глубоко обеспокоены последствиями масштабного конфликта на Ближнем Востоке, рассказал журналистам депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Об этом пишет РИА Новости.

ВВС и ВМС США 28 февраля ударили по гражданским и военным объектам на территории Ирана. В Вашингтоне заметили, что рассчитывают на быструю победу в конфликте и заключение сделки с новым правительством.

Тегеран в ответ нанес удары по американским базам в макрорегионе, начал операцию «Правдивое обещание-4», перекрыл Ормузский пролив. В дальнейшем, по мере эскалации конфликта, КСИР атаковал объекты энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива.

«Каждое европейское государство без исключения с глубокой озабоченностью наблюдает за этой эскалацией: даже те, которые официально поддерживают позицию США или сохраняют видимость нейтралитета», — разъяснил Мариани.

Евродепутат заметил, что в особенности власти европейских стран переживают из-за цен на энергоносители. Кроме того, беспокойство у них вызывает то, что из-за конфликта возникли проблемы в аграрном секторе — график поставок удобрений нарушился в последние недели.

«Поэтому страх вполне реален — и он обоснован. Но то, что является менее оправданным, это отсутствие последовательной стратегии по его преодолению», — резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что коалиция стран, желающих внести вклад в обеспечение безопасного прохода танкеров и сухогрузов через Ормузский пролив, значительно выросла.

Иран сделал заявление об атаке по военной базе Британии и США

В частности, к Британии и Японии присоединились страны Балтии, Норвегия, Швеция. В общей сложности, заявления о поддержки инициативы сделали 22 страны.