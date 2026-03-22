В Европарламенте заявили, что страны ЕС напуганы из-за войны в Иране

Илья Родин

Страны Евросоюза глубоко обеспокоены последствиями масштабного конфликта на Ближнем Востоке, рассказал журналистам депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Об этом пишет РИА Новости.

Страны ЕС напуганы из-за войны в Иране
ВВС и ВМС США 28 февраля ударили по гражданским и военным объектам на территории Ирана. В Вашингтоне заметили, что рассчитывают на быструю победу в конфликте и заключение сделки с новым правительством.

Тегеран в ответ нанес удары по американским базам в макрорегионе, начал операцию «Правдивое обещание-4», перекрыл Ормузский пролив. В дальнейшем, по мере эскалации конфликта, КСИР атаковал объекты энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива.

«Каждое европейское государство без исключения с глубокой озабоченностью наблюдает за этой эскалацией: даже те, которые официально поддерживают позицию США или сохраняют видимость нейтралитета», — разъяснил Мариани.

Евродепутат заметил, что в особенности власти европейских стран переживают из-за цен на энергоносители. Кроме того, беспокойство у них вызывает то, что из-за конфликта возникли проблемы в аграрном секторе — график поставок удобрений нарушился в последние недели.

«Поэтому страх вполне реален — и он обоснован. Но то, что является менее оправданным, это отсутствие последовательной стратегии по его преодолению», — резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что коалиция стран, желающих внести вклад в обеспечение безопасного прохода танкеров и сухогрузов через Ормузский пролив, значительно выросла.

Иран сделал заявление об атаке по военной базе Британии и США

В частности, к Британии и Японии присоединились страны Балтии, Норвегия, Швеция. В общей сложности, заявления о поддержки инициативы сделали 22 страны.