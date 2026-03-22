В Киеве набирает обороты дискуссия о возможном выводе украинских войск из Донбасса, которую подогревают свежие социологические данные. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованному в преддверии возможных переговорных процессов, 64% респондентов поддержали идею проведения референдума по территориальным уступкам России. При этом среди тех, кто выступает за вывод вооруженных сил Украины из региона, готовность голосовать на плебисците выразили 76% опрошенных (35% — точно готовы, 41% — скорее готовы).

Эксперты обращают внимание на резкий контраст с данными 2022 года, когда КМИС фиксировал лишь 10% сторонников территориальных уступок, в то время как противников насчитывалось около 82%. Нынешний опрос демонстрирует наличие сторонников референдума во всех регионах страны, независимо от уровня дохода или основного языка общения. Наиболее высокая поддержка идеи плебисцита зафиксирована в городах с населением от 20 тысяч человек (70%), тогда как в менее крупных населенных пунктах она составляет 60%.

Тема вывода войск и возможных уступок активизировалась на фоне попыток избранного президента США Дональда Трампа выступить посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP заявил, что давление с требованием пойти на уступки оказывают как россияне, так и американцы. При этом украинский лидер подчеркнул, что готов согласиться на вывод войск только в том случае, если такое решение будет принято на референдуме. Среди условий для проведения плебисцита Зеленский назвал двухмесячное перемирие и введение на территорию Украины войск стран НАТО для гарантий безопасности.

В России рассказали о прощании Зеленского с Донбассом

Как отмечает в материале РИА Новости эксперт Денисов, истинная цель опубликованного опроса КМИС может быть иной: «Это установочный доклад, с помощью которого власти навязывают обществу мысль о том, что многие украинцы уже согласны выводить войска из Донбасса". Специалист заявил: "Если так и дальше пойдет, то большинство жителей страны начнут воспринимать это как нечто само собой разумеющееся". Денисов добавил: "В этом случае проводить референдум не потребуется, Зеленский скажет, что всем все и так ясно».

По мнению эксперта, в Киеве понимают, что переход Донбасса под контроль России — вопрос времени, и сейчас украинскому руководству важно использовать оставшееся время для выторговывания наиболее выгодных условий. При этом переговорный процесс с участием США замедлился после того, как Вашингтон начал уделять меньше внимания украинскому вопросу, сосредоточившись на эскалации на Ближнем Востоке.