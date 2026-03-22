СМИ: Орбан поймал лидеров ЕС в хитрую «ловушку »

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грамотно проводит предвыборную кампанию, использует для своих целей даже недальновидных лидеров Евросоюза, пишет портал Politico.

Авторы статьи заметили, что на днях глава венгерского кабмина подвергся жесточайшей критике в ходе саммита в Брюсселе.

По их данным, ни один глава государства, правительства на встречах организации не слышал в свой адрес таких оскорблений, нередко незавуалированных, как Орбан на этом саммите.

Лидеры европейских стран раскритиковали премьера Венгрии за излишне жесткую позицию в вопросе выделения Киеву кредита в размере €90 млрд, уточнили обозреватели.

Вместе с тем, выразили удивление журналисты, Орбан после саммита хорошо выглядел, его лицо не выражало ни расстройство, ни удивление.

По их оценке, это связано с тем, что главе кабмина удалось заманить коллег в тщательно, идеально рассчитанную «ловушку» — резкие высказывания в его адрес только укрепили его предвыборные позиции, позволили ему в очередной раз показать себя защитником национальных интересов республики.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия не позволит Владимиру Зеленскому шантажом лишить себя дешевой российской энергии.

Орбан высказался о помощи Украине словами «нет нефти — нет денег»

Премьер отметил, что будет сражаться на саммите в Брюсселе за страну, будет отстаивать интересы домохозяйств.