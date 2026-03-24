ЕС не пустит корабли в Ормузский пролив, пока идет иранский конфликт

Евросоюз готов рассмотреть отправку кораблей в Ормузский пролив только после завершения боевых действий США и Израиля против Ирана, сообщает The Australian со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ключевое условие — прекращение конфликта в регионе. По словам главы Еврокомиссии, лидеры ЕС допускают проведение операции по обеспечению безопасности судоходства, но лишь после стабилизации обстановки.

Заявление прозвучало в Канберре по итогам переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Фон дер Ляйен указала, что текущая ситуация уже оказывает давление на глобальные рынки энергоресурсов.

По ее оценке, последствия конфликта выражаются в росте цен на нефть и газ, что затрагивает как бизнес, так и население в разных странах. В ЕС подчеркивают необходимость достижения договоренностей дипломатическим путем.

Обострение ситуации вокруг Ормузского пролива произошло в марте. 21 числа президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по иранской энергетической инфраструктуре в случае ограничения судоходства. В Тегеране предупредили о возможных ответных действиях против объектов США в регионе.

23 марта Вашингтон отложил возможное применение силы на пять дней, сославшись на переговорный процесс. При этом иранская сторона факт диалога с США не подтверждает.

Ранее, 19 марта, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Германия и Япония заявили о готовности поддержать меры по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Власти Ирана при этом утверждают, что пролив остается открытым, а удары наносятся только по судам, связанным с США и Израилем.