Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» показала, что Киев перестал быть инструментом внешней политики Запада и превратился в их обузу. Такое мнение выразил экс-советник американского лидера Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Я не думаю, что этот инцидент повлияет на рынки нефти или газа, но то, что он показывает, и это важнее самой атаки, — Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу», — сказал он в беседе с РИА Новости.

3 марта в Средиземном море с побережья Ливии украинскими безэкипажными катерами был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз».

Все 30 членов экипажа российского газовоза были спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб.

20 марта стало известно, что экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз», подвергшегося нападению украинских беспилотников, прибыл в Мурманск во главе с капитаном Андреем Зеленским.