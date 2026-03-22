Reuters: Иран готов пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме «вражеских»
Тегеран намерен взаимодействовать с Международной морской организацией в вопросах обеспечения безопасности судоходства.
Агентство сообщает об этом со ссылкой на представителя исламской республики при организации Али Мусави. По его словам, пролив открыт для всех судов за исключением тех, которые связаны с «врагами Ирана».
Дональд Трамп ранее дал Тегерану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива. В противном случае американские военные начнут уничтожать электростанции исламской республики.
Первым станет самый крупный объект, указал президент США в публикации в своей соцсети Truth Social.