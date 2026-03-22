Reuters: Иран готов пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме «вражеских»

Тегеран намерен взаимодействовать с Международной морской организацией в вопросах обеспечения безопасности судоходства.

© NASA

Агентство сообщает об этом со ссылкой на представителя исламской республики при организации Али Мусави. По его словам, пролив открыт для всех судов за исключением тех, которые связаны с «врагами Ирана».

Дональд Трамп ранее дал Тегерану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива. В противном случае американские военные начнут уничтожать электростанции исламской республики.

Первым станет самый крупный объект, указал президент США в публикации в своей соцсети Truth Social.