Белый дом отозвался о переговорах США и Украины во Флориде

Представители США и Украины встретились на переговорах во Флориде. Белый дом называет переговоры "конструктивными", но российские переговорщики не присутствовали на них.

Украинские и американские переговорщики, демонстрирующие попытки добиться мирного урегулирования ситуации с военным конфликтом на Украине, провели свой новый раунд переговоров во Флориде в субботу, и на выходные запланированы дополнительные обсуждения, пишет The Guardian.

Представители России на встрече не присутствовали, подчеркивает издание.

“Мы продолжили обсуждение ключевых вопросов и следующих шагов в рамках переговорного процесса”, - написал главный украинский переговорщик Рустем Умеров на странице в социальной сети X.

Российские и украинские переговорщики вели переговоры на двух встречах при посредничестве США в Объединенных Арабских Эмиратах в этом году и на раунде в Женеве в прошлом месяце, напоминает The Guardian. По итогам этих встреч Москва и Киев договорились об обмене пленными, но никаких прорывов достигнуто не было.

Белый дом охарактеризовал последнюю встречу во Флориде как “конструктивную”, в ходе которой обсуждения “были сосредоточены на сужении и решении оставшихся вопросов, чтобы приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению”.

Как комментирует The New York Times, через три недели после того, как начало войны на Ближнем Востоке заморозило переговоры под руководством США о прекращении конфликта Украине, Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы вернуть их в нужное русло.

В последние дни Зеленский сетовал на то, что переговоры “постоянно откладывались”, и утверждал, что они должны возобновиться, несмотря на то, что Соединенные Штаты озабочены войной в Иране. Хотя мало кто на Украине верит, что мирный процесс значительно приблизил окончание военного конфликта с Россией, обе стороны разговаривали лицом к лицу и сократили некоторые разногласия, констатирует The New York Times.

В четверг Кремль заявил, что в переговорах возникла “ситуативная пауза”, что стало еще одним свидетельством того, что любой набранный импульс может сойти на нет. Но всего несколько часов спустя Зеленский сделал неожиданное заявление: по его словам, украинские официальные лица направляются в Соединенные Штаты на переговоры в выходные.

“Пришло время возобновить их”, - сказал Зеленский в своем вечернем обращении в четверг.

В субботу вечером Зеленский сообщил, что представители Украины на переговорах встретились со специальными посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и что переговоры продолжатся на следующий день.

“Это важно для всего мира”, - пафосно написал он в соцсетях. – Дипломатия продолжается”.

Хотя российские официальные лица не присутствовали на переговорах, украинский лидер заявил о важности диалога с Соединенными Штатами после того, как американцы на прошлой неделе приостановили санкции в отношении российской нефти. Приостановка, которую встревоженный Зеленский назвал “опасной” для Украины, призвана помочь снизить цены на энергоносители, которые резко выросли из-за американской агрессии в Иране.

В переговорах по Украине впервые принял участие советник Госдепа США Крис Карран

Зеленский также заявил в четверг, что встреча в США дала возможность продолжить обсуждение гарантий послевоенной безопасности Украины.