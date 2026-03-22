Митрополит Шио: в лице патриарха Илии II верующие обрели небесного заступника

В соборе Святой Троицы Тбилиси сегодня пройдет отпевание скончавшегося 17 марта патриарха Грузии Илии ll. Накануне похорон патриарший престолонаследник, митрополит Шио (Муджири) Сенакский и Чхорокский обратился к верующим.

В обращении, опубликованном на сайте патриархии Грузии, он отметил, что каждый верующий в связи с кончиной патриарха чувствует себя сиротой: "Мы так сильно ощутили его отеческую любовь, заботу и силу Божью, проявившуюся в его служении, что мы действительно сироты".

Патриарший престолонаследник подчеркнул, что смерть святейшего стала большой утратой не только для Грузии, но и для всего христианского мира. По его словам, католикос-патриарх Илия II обладал удивительными качествами: "... Отеческой любовью, широтой взглядов, внимательностью и молитвами, которые он возносил ко всей Грузии, а также ко всем, кто когда-либо с ним соприкасался. Его невероятная благодать произвела огромную трансформацию в этих людях, и жизни тех, кто общался с ним, изменились к лучшему".

Митрополит Шио напомнил, что святейший скончался в Крестопоклонную неделю, "когда Церковь почитает главный символ самоотверженной любви - Животворящий Крест, что свидельствует о поистине мученической заслуге" предстоятеля.

Он отметил, что одним из главных вкладов патриарха Грузии стало то, что он "принял Грузинскую Церковь в состоянии упадка, разрушения, гонений, отчуждения от общественной жизни и оставил нам, своим детям, укреплённую, восстановленную, хорошо функционирующую Церковь, которая сегодня играет очень важную роль в жизни страны и общества. Мы склоняемся перед его отеческим вкладом и благодарим его за это".

Митрополит Шио выразил надежду, что в лице почившего предстоятеля верующие "обрели еще одного великого заступника, защитника из небесной Грузии".