«Возьму Кубу, если захочу»: следующая страна на прицеле у Трампа

На фоне уличных протестов, энергетического коллапса и хронического дефицита ресурсов Гавана внезапно делает шаг, ещё недавно казавшийся немыслимым: правительство объявляет о готовности к «гибким коммерческим отношениям» с кубинской диаспорой в США и сотрудничеству с американским бизнесом.

Формально это подаётся как антикризисная мера, призванная привлечь валюту и инвестиции. Фактически же речь идёт о демонтаже одного из фундаментальных табу всей кубинской революции – допуске капитала эмиграции и американских корпораций к прямой работе на острове.Этот разворот происходит не в вакууме, а под прямым давлением Вашингтона, где Трамп открыто заявил о «чести взять Кубу» и о том, что он «может сделать с ней всё, что захочет».

Сигналы из Вашингтона куда сложнее, чем простая бравада, рассчитанная на электорат. Для администрации США нынешний кубинский кризис – удобное окно возможностей для комбинации «экономика плюс смена элит».

Нынешний курс Гаваны на частичную либерализацию, допуск диаспоры и американских компаний решает сразу две задачи Вашингтона. Во‑первых, создаётся канал легального проникновения капитала и влияния через наиболее лояльную США среду – кубино‑американцев, чьи интересы тесно связаны с Майами и политикой республиканского крыла.

Во‑вторых, под лозунгом «поддержки частного сектора» закладывается основа для появления на острове экономически сильных групп, ориентированных на США и объективно заинтересованных в постепенном демонтаже социалистической модели. В перспективе это может превратить часть нынешней диаспоры в будущую политико‑экономическую элиту «новой Кубы».

Роль Марко Рубио в этой конструкции – не только риторическая. Публично объявляя кубинскую экономику «неработающей системой» и требуя «радикальных изменений», госсекретарь фактически формулирует условия сделки: ограниченные экономические послабления со стороны Гаваны – недостаточны, Вашингтон ожидает изменений в политическом устройстве и составе руководства.

По сути, Кубе предлагается выбор между управляемой трансформацией под контролем США и угрозой «жёсткого сценария», вплоть до прямого вмешательства под предлогом гуманитарного и энергетического кризиса. Для внутреннего американского употребления это подаётся как восстановление демократии и защита прав кубинцев, для внешнего – как естественное завершение эпохи холодной войны в западном полушарии.

Резкая реакция Мигеля Диаса‑Канеля с обвинениями в адрес США в «коллективном наказании» и обещаниями «непримиримого сопротивления» любому внешнему агрессору свидетельствует, что Гавана прекрасно понимает глубину угрозы. С одной стороны, руководство вынуждено идти на экономические уступки, чтобы предотвратить окончательный обвал системы и возможный внутренний взрыв. С другой – оно осознаёт, что эти же шаги открывают двери для проникновения тех сил, которые объективно заинтересованы в смене режима.

В этой дилемме Куба оказывается зажата между риском «мягкой капитуляции» через экономику и угрозой силового сценария, если Вашингтон сочтёт, что процесс идёт недостаточно быстро или в «неправильном» направлении.

Для США же Куба – это не только вопрос идеологии и старых счётов. На кону стоит целый комплекс стратегических задач. Первая – выдавливание России и Китая с острова. Любые крупные военные, разведывательные или технологические проекты Москвы и Пекина в кубинском направлении воспринимаются в Вашингтоне как прямой вызов, особенно на фоне растущей конфронтации с КНР и долгосрочного противостояния с Россией.

Контроль над политической и экономической трансформацией Кубы должен, по замыслу США, минимизировать пространство для присутствия конкурентов в непосредственной близости от американского побережья.

Вторая задача – демонстрационный эффект для Латинской Америки: успешная «перезагрузка» Кубы под эгидой Вашингтона станет сигналом элитам других стран региона о том, что ставка на США по‑прежнему выгоднее, чем игры с Москвой или тем же Пекином.

В этой конфигурации прежняя формула «Остров свободы» незаметно подменяется другой – «остров на торге». Для Гаваны опасность состоит в том, что, выходя на переговоры в условиях тяжелейшего кризиса, она объективно оказывается в слабейшей позиции: не имея ресурсов для жёсткого сопротивления и одновременно опасаясь внутреннего взрыва, кубинское руководство вынуждено принимать игру, правила которой задаются не в Гаване.

При этом Москва и Пекин, оставаясь важными партнёрами Кубы, вряд ли готовы вступать в прямую конфронтацию с США. Это понимание только укрепляет чувство уверенности Вашингтона, что риск «перегибов» в кубинском досье для него минимален. В результате формируется ситуация, в которой Куба становится полигоном для отработки новой американской тактики «дружеского захвата»: сочетание экономического удушения, управляемой либерализации, давления на элиты и прицельной работы с диаспорой.

Для России это означает необходимость переосмысления собственного присутствия на острове и оценки реальных возможностей влияния в условиях, когда ключевой фактор – не идеологическая солидарность, а способность предложить Гаване практические гарантии безопасности и экономической устойчивости. В противном случае «честь взять Кубу», о которой столь легкомысленно говорит Трамп, может обернуться для Москвы потерей одного из последних символических форпостов советской эпохи – на этот раз не в результате громкого кризиса, а через медленное, но целенаправленное выдавливание России с острова руками тех, кто ещё вчера называл его Островом свободы.