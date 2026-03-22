Одна страна допустила участие в разминировании Ормузского пролива

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил в эфире программы телеканала Fuji TV, что Токио гипотетически может рассмотреть участие в разминировании в районе Ормузского пролива в случае прекращения боевых действий. При этом он подчеркнул, что технологии разминирования у Японии — одни из лучших в мире.

При этом Мотэги также отметил, что в условиях продолжающихся боевых действий направление сил самообороны крайне затруднительно из-за ограничений, связанных с законодательством и конституцией Японии.

По его словам, Япония уже объяснила президенту США Дональду Трампу, что у неё есть юридические ограничения и она может действовать только в рамках закона.

Ранее сообщалось, что Южная Корея намерена участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Позже стало известно, что более 20 стран заявили о готовности обеспечить безопасность Ормузского пролива.