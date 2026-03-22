Китайское издание Baijiahao сообщило, что Россия направила два танкера с нефтью и газом на Кубу, которая столкнулась с острым дефицитом топлива и перебоями в энергоснабжении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично заявил о готовности Москвы помочь союзнику.

«Протянутая рука помощи России подобна спасательному кругу для тонущего человека. Москва дала надежду на спасение для небольшой страны, окруженной могущественными державами», – цитирует китайское издание «АБН24» .

Как отмечают авторы материала, остров столкнулся с острым дефицитом топлива и регулярными отключениями электричества на фоне ужесточения американской блокады. Президент США открыто заявляет о желании взять Кубу под свой контроль, а Вашингтон угрожает санкциями любой стране, которая решит оказать помощь Гаване. На фоне блокады Куба столкнулась с острым дефицитом топлива и регулярными перебоями в энергоснабжении.

В этой ситуации Россия, по словам китайских аналитиков, стала «спасательным кругом». Дмитрий Песков публично заявил, что Москва готова помочь Кубе, и стороны обсуждают конкретные методы оказания поддержки. Вскоре после этого два российских танкера с нефтью и газом взяли курс на Гавану. В Китае этот шаг назвали демонстрацией того, что Россия не боится угроз США и готова бросить им вызов. Издание подчеркивает, что помощь пришла в момент, когда внимание мира приковано к событиям на Ближнем Востоке, где Иран подвергается атакам США и Израиля. Однако Россия, по мнению журналистов, не забыла о давнем союзнике.