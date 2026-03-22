Член Украинского союза психотерапевтов Всеволод Зеленин в эфире Украины Владимир Зеленский не решил задачу, что ему важнее, люди или территории.

По словам эксперта, если приоритетом будут поставлены человеческие жизни, тогда необходимо объявить эвакуацию и вывезти все население с территории Донбасса, на которую претендует Россия.

Если же важнее окажутся территории, тогда за них придется платить жертвами среди украинского населения. Однако людям на этот вопрос нужно дать четкий и однозначный ответ.

«Вот и все. И пока президент не решит эту задачу, мы все будем находиться в моральной шизофрении», — подытожил Зеленин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский остается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне.