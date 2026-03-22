В переговорах по Украине впервые принял участие советник Госдепа США Крис Карран

Представитель Государственного департамента США Крис Карран впервые принял участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Ранее о его участии в соответствующих дискуссиях не сообщалось.

На сайте американского внешнеполитического ведомства указано, что Карран занимает должность старшего советника по политическим вопросам в Управлении планирования политики.

21 марта члены делегации Украины прибыли в Майами для проведения переговоров.

Позже спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о конструктивных переговорах с украинской делегацией.