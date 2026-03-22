Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана

США и Израиль поняли, что не смогут сменить власть в Иране, и поэтому сейчас стремятся ввергнуть Исламскую Республику в нищету, однако такая тактика может привести к глобальной катастрофе. На это указал военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они стремятся нанести долговременный ущерб способности Ирана производить газ, нефть и энергию и получать от этого доход. Иран заявил, что он не будет единственной страной, которая пойдет по этому пути. Поэтому я считаю, что это начало одной из самых больших ошибок», — сказал Риттер.

Он также отметил, что сейчас Тегерану следует ужесточить ограничительные меры и полностью закрыть проход через Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать электростанции Ирана, если Ормузский пролив не откроют в течение 48 часов.