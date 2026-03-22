Уиткофф назвал конструктивной встречу с делегацией Украины во Флориде

Переговоры во Флориде между делегациями США и Украины носили конструктивный характер. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий", - написал он в соцсети Х (заблокирована в РФ).

Уиткофф уточнил, что стороны сосредоточили обсуждение "на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов с целью приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению".

По его словам, помимо зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, на встрече присутствовали старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политике Госдепартамента США Крис Карран.

Кстати, Карран принял участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса впервые. О его участии в соответствующих дискуссиях ранее не сообщалось, отмечает РИА Новости.

На сайте Госдепа он представлен как сотрудник Управления планирования политики внешнеполитического ведомства (Office of Policy Planning).

Напомним, украинскую переговорную команду возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В составе группы - руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его заместитель Сергей Кислица и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.