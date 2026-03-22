Президент Аргентины Хавьер Милей утверждает, что его страна обладает достаточным запасом нефти и газа, чтобы выступить в качестве надёжного поставщика для стран Европы.

Об этом он заявил на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

«Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы», — сказал политик.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал топливный кризис в ЕС и Британии через две — три недели.

При этом он отметил, что они займут конец очереди за российскими энергоносителями.