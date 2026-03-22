Еврокомиссия хочет лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС

Европейская комиссия намерена лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если она не разрешит разблокировать кредит Киеву на €90 млрд, пишут западные СМИ. По их данным, руководство ЕК также рассматривает возможность подачи судебных исков к Будапешту.

Ранее глава комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что кредит Киеву на €90 млрд остаётся заблокированным. По её словам, ЕС всё равно намерен добиться согласования выдачи этих средств Украине.

«На повестку саммита лидеров ЕС, который пройдёт 23 — 24 апреля на Кипре, может быть вынесен ряд наказаний: в том числе дальнейшая заморозка финансирования, иски к Венгрии в высшей инстанции суда Европейского союза, штрафы и даже крайняя мера — Статья 7 (Устава ЕС. — RT), предусматривающая приостановление права голоса страны в ЕС», — говорится в материале Politico.

Как констатирует издание, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на данном этапе «одержал победу в баталиях» вокруг кредита Украине на €90 млрд.

«Он (Орбан. — RT) вступил в противостояние с лидерами ЕС, которые разделились на «хороших и плохих полицейских» в надежде убедить его одобрить кредит Украине в размере €90 млрд… И вышел победителем», — пишет Politico.

Орбан давно является «головной болью для Брюсселя», отмечают журналисты.

«На проходившем в четверг заседании Европейского совета не было никаких признаков того, что… он стал хоть немного менее упрямым», — говорится в статье.

По информации издания, многие европейские лидеры считают весьма вероятным, что партия Орбана вновь одержит победу на парламентских выборах 12 апреля и сохранит власть. Уточняется, что при таком сценарии глава венгерского правительства может смягчить свою позицию, если транзит по нефтепроводу «Дружба» будет восстановлен.

Отмечается также, что в попытке убедить Орбана изменить свой настрой лидеры ЕС разделились на две группы. Большая часть, в том числе глава Европейского совета Антониу Кошта, усиливала давление. Издание приводит слова Кошты, который, как считают журналисты, проявил несвойственную ему резкость.

«Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские структуры,— сказал он. — Действия Венгрии совершенно неприемлемы».

Учитывая, что Европа выглядит бессильной на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, лидеры надеялись, что, по крайней мере, смогут направить средства на помощь Украине.

«Но настроение (на саммите. — RT) царило угрюмое. Даже подключившийся по видеосвязи… Владимир Зеленский, который так долго был лучиком света на собраниях ЕС, казалось, делал всё хуже, а не лучше», — пишет Politico.

По данным издания, Киев может сохранять платёжеспособность лишь до середины мая.

«Несмотря на то, что Украина отчаянно нуждается в этих €90 млрд со стороны ЕС, Зеленский выиграл некоторое время после того, как в прошлом месяце МВФ одобрил кредит (Киеву. — RT) в размере $8,1 млрд», — отмечает Politico.

Как подчёркивают журналисты, «сага с кредитом Украине», который ЕС ожидал одобрить на саммите в октябре, затягивается ещё как минимум на месяц.

«Всё равно Орбан ни за что не сказал бы «да», — отметил один из европейских дипломатов в беседе с Politico.

Позиция Брюсселя

Напомним, на этой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что кредит Киеву на €90 млрд остаётся заблокированным. По её словам, ЕС всё равно намерен добиться согласования выдачи этих средств Украине «так или иначе».

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что руководство Европейского союза не имеет запасных вариантов финансирования Украины взамен заблокированного транша на €90 млрд. Политик подчеркнул, что утверждённый лидерами объединения в декабре прошлого года пакет помощи в данный момент заморожен из-за позиции Венгрии.

Как отмечает The Wall Street Journal, неспособность европейских стран согласовать выделение этой крупной финансовой помощи Украине ставит под сомнение её возможность вести вооружённое противостояние. Журналисты считают, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося снимать вето с этого решения, серьёзно осложняет ситуацию для киевского режима.

«Приведёт к фатальным последствиям»

Впрочем, как отмечают эксперты, вероятность того, что Брюссель действительно применит «ядерный вариант» и лишит Венгрию права голоса в Совете ЕС, крайне мала.

«К счастью для Венгрии и к сожалению для Брюсселя, если бы они могли это сделать по закону, по уставу, то они бы это сделали уже давно. Но по текущим правилам ЕС сделать это невозможно. Для этого нужно придумывать какую-то специальную процедуру. В случае, если они придумают и применят её, Венгрия наверняка поставит вопрос о том, чтобы выйти из состава Европейского союза. Поэтому Брюссель должен хорошенько проанализировать издержки своих действий», — выразил своё мнение директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT.

По его словам, план по давлению на Будапешт, связанный с исками ЕК в суд ЕС — это абсолютно незаконный «инструмент политического шантажа».

При этом для Киева задержка с выделением средств Евросоюза в виде кредита — это достаточно «критичная ситуация», уверен Мухин.

«В связи с этим у Киева положение действительно сложное, но разовая помощь от разных стран — в том числе от Германии, Нидерландов, Дании — помогает Украине держаться на плаву. Киев очень рассчитывал на кредит со стороны Евросоюза. Он хотел получить деньги не только на пролонгацию войны, но и для того, чтобы освоить часть средств коррупционным образом», — говорит аналитик.

Как отметил, со своей стороны, политолог Денис Батурин, Евросоюз однозначно стремится оказать давление на Венгрию.

«Вариант лишения голоса Венгрии в Совете ЕС, который на столе у Евросоюза, он требует пересмотра правил этого европейского объединения. Кроме того, может быть реализован план с изменениями правил голосования, когда учитываться будет мнение только квалифицированного большинства. Но все эти планы говорят в первую очередь о том, что до настоящего момента в ЕС ещё не смогли придумать никаких правовых механизмов лишения Венгрии права голоса, обхода мнения Будапешта, чтобы ситуация сложилась в пользу Украины. Однако Брюссель всеми способами продолжит давить на Будапешт», — подчеркнул Батурин в разговоре с RT.

По его словам, сложности с выделением кредита для Киева со стороны ЕС чреваты серьёзными проблемами для Украины.