Стало известно о конфликте между Зеленским и Будановым*

В офисе президента Украины возник конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на свои источники.

Стало известно, что Буданов настаивает на заключении рамочной сделки, основанной на предложениях президента США Дональда Трампа, считая позицию Киева слабой на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

«На этой неделе произошел словесный конфликт между Зеленским и главой Офиса президента по теме мирного трека, а президент в открытую обвинил Буданова в амбициях пойти на выборы», — говорится в публикации.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко назвал причину отсутствия результатов на мирных переговорах. По его мнению, процесс обессмысливает взаимная антипатия между Зеленским и Будановым.