Саудовская Аравия объявила пять сотрудников посольства Ирана персонами нон-грата, сообщили в МИД королевства.

В заявлении ведомства в соцсети X говорится, что Саудовская Аравия потребовала от пяти сотрудников посольства Ирана в Эр-Рияде, включая военного атташе, в течение суток покинуть страну.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на объект, расположенный на территории нефтеперерабатывающего завода Samref на западе Саудовской Аравии.