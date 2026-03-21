В США зафиксирована экстремальная для марта жара

Американский Запад испытывает трудности с рекордной ранней жарой, из-за которой термометр поднимается выше 40°C.

"Я был рад выйти на солнце и немного загореть, но после всего одного подтягивания я потел так же сильно, как обычно после двух часов тренировки, - рассказал Крейг Бойл, 30-летний учитель, живущий в Лос-Анджелесе, агентству AFP. - Я устаю гораздо быстрее, и мне приходится пить гораздо больше воды".

В Палм-Спрингс, расположенном в двух часах езды к востоку от Лос-Анджелеса, в четверг был зафиксирован пик в более 41,5°C. Это самый высокий уровень в марте с момента начала регистрации температурных рекордов в 1893 году, сообщили в Метеорологической службе США (NWS). В Финиксе, столице Аризоны, на юго-западе страны, в тот же день был зафиксирован пик 40,5°C. Это также рекорд для этого времени года, и метеослужба ожидала, что температура будет продолжать расти и превысит 41°C в выходные.

Метеостанция, расположенная недалеко от мексиканской границы, у озера Мартинес, сообщила о температуре выше 43°C в тот же день, и этот показатель, который пока не был зафиксирован, в случае подтверждения стал бы рекордом в США для марта. Эта аномальная волна жары, которой подвергаются миллионы американцев, с температурами, которые могут превышать сезонные в среднем на 17°C, была бы "почти невозможна в это время года в мире без изменения климата", отмечается в докладе World Weather Attribution (WWA), группы международных ученых, изучающих связь между экстремальными погодными явлениями и изменением климата.

Ее быстрый анализ проводится с использованием метеорологических данных, прогнозов и климатических моделей. Хотя такие экстремальные явления остаются редкостью, вызванный человеком климатический кризис стал более частым, отмечают эксперты.

"Всего за десятилетие это явление стало примерно в четыре раза более вероятным", - оценивает климатические риски WWA. "Эти результаты не оставляют места для сомнений. Изменение климата доводит погоду до крайностей, которые были бы немыслимы в доиндустриальном мире", - заявила Фридерике Отто, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона, участвовавшая в составлении доклада. "Угроза недалеко, она есть, становится все хуже", - настаивает ученая, призывая к политическому действию.

Экстремальная жара является основной причиной смерти, вызванной погодой, в Соединенных Штатах, значительно опережая ураганы и торнадо. И эти ранние, мартовские волны жары особенно опасны, поскольку организм не успевает адаптироваться к столь резкому изменению погодных условий, отмечается в докладе. В Южной Калифорнии предупреждение службы погоды об "экстремальной жаре" действовало до 20 часов по местному времени в пятницу. В Аризоне оно было активировано до вечера воскресенья. По данным Weather Channel, по меньшей мере 65 городов американского Запада в шести штатах: от Орегона до Нью-Мексико и Калифорнии превысили или повторили свои рекордные температуры за март. В среду на лыжных трассах Колорадо было так жарко, что горнолыжники мчались по ним без футболок.