Разведка США признала устойчивость органов власти в Иране

Пока нет никаких признаков, что режим в Иране в скором времени потерпит крах. Это признали представители американской разведки, сообщает ЦРУ Джон Рэтклифф и глава разведывательного управления Пентагона Джеймс Адамс.

«Они заявили, что иранское [правительство] переживает глубокий кризис управления, но нет признаков намечающегося краха», — говорится в материале.

Кроме того, чиновник из администрации американского лидера Дональда Трампа сообщил, что власти США до сих пор не понимают, кто стоит во главе Ирана.

Официальные лица в Израиле считают, что после смерти верховного лидера Али Хаменеи свои позиции в стране усилил Корпус стражей исламской революции.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США практически полностью выполнили миссию против Ирана, вскоре военная операция будет завершена.