Более 20 стран заявили о готовности обеспечить безопасность Ормузского пролива

Лидеры 22 стран, включая ОАЭ, Великобританию, Францию и Японию, в совместном заявлении выразили готовность содействовать обеспечению безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Они призвали к немедленному прекращению атак Ирана на коммерческие суда и энергетическую инфраструктуру, к соблюдению международного права, а также к обеспечению безопасности глобального судоходства и стабильности энергоснабжения.

«Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру... и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД ОАЭ.

В заявлении отмечается, что «последствия действий Ирана ощутят на себе люди во всех частях света».

Ранее портал Axios писал, что американский лидер Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк ради возобновления судоходства в Ормузском проливе.