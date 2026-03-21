Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил твердую поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в видеообращении к участникам международной конференции консервативных политических действий (CPAC), проходящей в Будапеште.

По данным портала dailynewshungary.com, Трамп назвал Орбана сильным лидером и подтвердил свою полную и безоговорочную поддержку в его переизбрании на предстоящих парламентских выборах.

Глава Белого дома высоко оценил политику Орбана в области охраны границ и национального суверенитета, заявив, что Венгрия продемонстрировала, как защищать культурную самобытность и государственные интересы в сложных геополитических условиях.

Президент США также выразил уверенность в предвыборных перспективах Орбана, несмотря на политические нападки. Он отметил, что консервативные силы во всем мире преследуют общую цель - победить честно и решительно.

Трамп выразил уверенность в том, что США и Венгрия указывают путь к обновленному Западу. Он обещал венграм помощь в энергетике и по вопросам миграции.