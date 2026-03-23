Во Франции создали петицию о снятии санкций с Москвы

Во Франции появилась национальная петиция о снятии санкций с России из-за роста цен на топливо. Документ опубликован на сайте французской партии «Патриоты». Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, возможность временного замораживания цен, выход с европейского рынка электроэнергии и другие меры. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила любую возможность для стран ЕС покупать российский газ даже при нехватке энергоресурсов в Европе. Как отмечают эксперты, в ЕС действительно сильно озабочены усугубившимся энергетическим кризисом, однако на диалог с РФ там не хотят идти из своих «антироссийских принципов». По мнению аналитиков, ситуация может усугубиться, и оптимальный выход для Евросоюза — это возобновление переговоров с РФ о поставках энергоресурсов.

© РИА Новости

Во Франции создали национальную петицию, в одном из пунктов которой предлагается снять санкции с России из-за роста цен на топливо. Организацией этого вопроса занялась французская партия «Патриоты», которая разместила документ на своём сайте.

«Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов... снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешёвым углеводородам», — приводит РИА Новости слова лидера партии Флориана Филиппо.

Политик добавил, что это предполагает выход Франции из ЕС, поскольку именно Европейский союз принимает решения о введении ограничительных мер.

Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен при необходимости, выход с рынка электроэнергии ЕС и другие меры.

В свою очередь, болгарский политолог и геополитический аналитик Симеон Миланов в эфире YouTube-канала «Народна сила» заявил, что Евросоюз, отказавшись от торговли с Россией, проводит абсурдную политику и обрекает страны объединения на экономическую смерть.

«ЕС принял окончательное решение полностью отказаться от российского природного газа и российских природных энергетических ресурсов... Они твёрдо намерены обречь нашу родину на экономическую смерть, холод, голод, мороз и нищету... Мы проводим иррациональную и глупую политику, продиктованную геополитически необдуманными авантюрами. Особенно Болгария. Давайте будем честны, в чём именно Россия угрожает нам и чувствуем ли мы эту угрозу? Как вы думаете, как мы навредим Путину, не покупая российскую нефть или российский природный газ?» — цитирует РИА Новости Миланова.

В то же время русскоязычные жители Германии массово начали жаловаться на рост цен на продукты питания, которые подорожали вслед за повышением стоимости бензина на заправках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В сложном положении»

Напомним, 20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила любую возможность для стран ЕС покупать российский газ даже при нехватке энергоресурсов в Европе. Так она ответила на вопрос, готово ли её ведомство исключить закупки российского газа, даже если в Евросоюзе будут отключения энергии.

«У нас есть чёткая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию», — цитирует ТАСС ответ фон дер Ляйен.

Ситуацию вокруг категорического отказа руководства ЕС от российских энергоресурсов прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, страны Европы, действуя таким образом, продолжают «стрелять в ногу» своим избирателям.

«Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут. Это уже сейчас даже понятно», — уточнил он.

Позднее Песков обратил внимание на то, что приоритетной темой в повестке европейских государств вместо Украины стал вопрос оплаты счетов за газ.

«У них (европейцев. — RT) сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет», — отметил он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, Евросоюз находится в сложном положении, не желая при этом вести диалог с Россией.

«Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать», — подчеркнул Песков.

Заявления представителя Кремля с критикой непримиримой позиции ЕС в отношении запрета поставок российского газа «находят сильный отклик в Европе, и без того переживающей энергетический кризис», отмечает итальянский портал L’AntiDiplomatico. Там акцентировали внимание на словах Пескова об ощутимом в Европе народном недовольстве, отметив позицию Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российского газа, которой она придерживается, несмотря на ухудшение экономического положения ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Приведёт к катастрофе»

Как отмечают эксперты, в Европе действительно сильно обеспокоены усугубившимся энергетическим кризисом, однако на диалог с Москвой «не хотят идти из своих антироссийских принципов».

«При этом инициативы, уже возникающие во Франции и других странах ЕС, с призывом отменить санкции против России, чтобы спасти Европу от энергетического кризиса, в Брюсселе тщательно игнорируются. Несмотря на рост недовольства среди европейского населения, протестные настроения вряд ли смогут принести какие-то ощутимые результаты в краткосрочной перспективе. Внутреннего единства в ЕС нет, но не настолько, чтобы прямо здесь и сейчас ситуация была крайне дестабилизирована», — считает руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

В разговоре с RT он также подтвердил, что на фоне энергетических проблем в Европе украинский вопрос становится «всё более неудобным для ЕС».

«В ЕС заметно упала популярность темы, связанной с Украиной, на фоне усугубившейся ситуации в энергосфере. И такая тенденция очень заметна именно среди населения. Сам же Брюссель продолжает как минимум на словах поддерживать Зеленского, на уровне обещаний, которые ничего не решают. Нынешние европейские лидеры на порядок слабее своих предшественников. Им не хватает и кругозора, и инициативы, и воли для каких-то решений», — говорит Швейцер.

По его мнению, без России Европа будет решать энергетический вопрос очень долго и болезненно.

«ЕС действительно находится в сложной ситуации: цены растут, как и инфляция, наблюдается нехватка энергетических ресурсов. Ситуацию усугубляет крайне нестабильная обстановка в Ормузском проливе. ЕС на этом фоне оказался в крайне опасном положении, когда всё очень непредсказуемо», — отметил Швейцер.

Со своей стороны, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в комментарии RT не исключил, что усугубившийся энергетический кризис в ЕС на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может стать самым масштабным за последние десять лет.

«И это ощущение витает практически во всех странах Европы, не только во Франции и Германии, которые не так давно были одними из ключевых приобретателей в ЕС российского топлива. Обострение ситуации на Ближнем Востоке действительно создаёт крайне негативный фон для экономики Европы, в которой усилился энергетический кризис», — констатировал Михайлов.

Он также уверен, что такая ситуация возникла прежде всего из-за отказа от российских энергоносителей.

«Дело в том, что у ЕС не так много возможностей для возобновления своих энергоресурсов. Хотя у них есть такие партнёры как Норвегия, которая не является членом Евросоюза и продаёт в Европе газ. Есть и Катар, который и сам сейчас испытывает проблемы из-за ударов иранских наступательных вооружений», — сказал Михайлов.

По его мнению, у Европы по большому счёту нет никаких других выгодных вариантов, кроме как обратиться к России.