Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о возможном вмешательстве России в выборы США, скончался на 82-м году жизни, сообщает канал MS NOW.

Телеканал MS NOW сообщил о кончине бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, передает РИА «Новости». По данным двух источников, знакомых с ситуацией, Мюллер скончался в пятницу на 82-м году жизни.

«Роберт Мюллер, занимавший пост спецпрокурора в расследовании вмешательства России в выборы 2016 года, умер в пятницу, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Ему был 81 год», – говорится в сообщении телеканала.

Мюллер возглавлял расследование о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы в США после победы Дональда Трампа и работал над этим делом два года. В ходе расследования он не обнаружил доказательств сговора между окружением Трампа и Москвой, что было подтверждено докладом спецпрокурора Джона Дарэма, опубликованным в мае 2023 года.

В документе Дарэма отмечалось, что у американских правоохранительных органов и разведки не было реальных свидетельств связи Дональда Трампа с Россией. Российские власти неоднократно отрицали любые обвинения во вмешательстве в выборы в США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные заявления «абсолютно голословными», а министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что доказательств этому не найдено.

Президент США назвал историю с расследованием «русского следа» крупнейшим скандалом в истории Америки.

Спецпрокурор Джон Дарэм в своем отчете в прошлом году подтвердил отсутствие у разведки реальных доказательств сговора экс-президента с Москвой.