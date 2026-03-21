Фидан: конфликт вокруг Ирана продолжится еще две — три недели

Страны Персидского залива ожидают, что конфликт на Ближнем Востоке продолжится ещё две — три недели, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Решающий фактор в этом — позиция США», — цитирует его телеканал Al Araby.

Фидан подчеркнул, что Израиль «попытается повлиять на Соединённые Штаты и захочет воспрепятствовать достижению прекращения огня или установлению мира в короткие сроки».

«Поскольку война продолжается, вариант переговоров кажется не очень вероятным», — добавил он.

Ранее один из представителей руководства иранского МИД заявил телеканалу Ash-Sharq, что Иран готов как угодно долго вести боевые действия и сейчас не сконцентрирован на поисках дипломатического варианта урегулирования нынешнего конфликта в регионе.