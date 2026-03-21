В разведсообществе США назвали 5 «стран-угроз»

Разведывательное сообщество США опубликовало доклад об основных угрозах безопасности в 2026 году. Особое место американцы отвели якобы существующим «ядерным угрозам со стороны Китая, России, КНДР, Ирана и Пакистана», сообщает РИА Новости.

В разведсообществе США утверждают, что, несмотря на повсеместное внедрение ударных БПЛА, ракетные технологии по-прежнему остаются главным козырем. Пять стран «будут и впредь отдавать приоритет передовым ракетам, способным представлять угрозу для США».

«Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан проводят исследования и разработки целого ряда новых, передовых или традиционных систем доставки ракет с ядерными и обычными боеголовками, способных поразить территорию нашей страны», — говорится в документе.

Ранее в Совфеде обратили внимание, что Россия 80 раз упоминается в докладе американского разведсообщества. При этом Вашингтон воспринимает Москву одновременно как угрозу, равного соперника и возможного партнера