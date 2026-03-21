Трамп пригрозил направить полицию в аэропорты США

Миграционная полиция (ICE) будет направлена в американские аэропорты, если представители Демпартии не согласятся на сделку по финансированию подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ), заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в Соединенных Штатах вслед за рекордной приостановкой работы правительства, продолжавшейся с 1 октября 2025 года по 12 ноября, начался частичный шатдаун МВБ.

Журналисты заметили, что больше всего в рамках шатдауна пострадало управление транспортной безопасности — сотрудникам на протяжении значительного времени не перечисляют зарплату. В связи с этим, они не выходят на работу, что негативно сказывается на работе аэропортов.

Трамп пригрозил, что в случае категорического отказа со стороны демократов от подписания соглашения, он немедленно отправит силовиков в воздушные гавани.

Глава США уточнил, что миграционная полиция сразу после прибытия проведет аресты всех нелегалов. Он добавил, что особое внимание будет уделено мигрантам из Сомали, которые «разрушили» Миннесоту.

Напомним, что правительственный шатдаун начался в связи с тем, что сенаторы от Демпартии проголосовали против республиканских законопроектов о финансировании.

В результате приостановки работы правительства порядка 0,9 млн служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, 2 млн работали без оплаты. Военные США на некоторых базах, в частности, в техасском Хакер Хайтс, были вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой.