Владимир Зеленский, не получив гарантий вступления Украины в ЕС, перестал сдерживать себя. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Издание отмечает, что стремление Украины вступить в Европейский союз сталкивается с "растущим разочарованием". Оно возникает, потому что ЕС не может существенно смягчить правила вступления в союз, чтобы удовлетворить Украину.

ЕС говорит об ускоренном вступлении Киева, но определяет этот "ускоренный" срок как 2030 год. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц недавно заявил, что вступление Украины в ЕС к 2027 году исключено. Он предположил, что это не может произойти раньше 2035 года.

Чем яснее становились условия вступления в ЕС, "тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой", отмечает RS. Это было особенно заметно на Всемирном экономическом форуме в январе. Он обвинил Европу в том, что она "любит обсуждать будущее, но избегает действовать сегодня".

В статье говорится, что на Украине есть большие проблемы с коррупцией, верховенством закона и защитой прав этнических меньшинств.

Многие государства ЕС обеспокоены тем, что прием Украины в ЕС по упрощенной процедуре подорвет доверие к блоку и создаст опасный прецедент.