Стало известно, о чем разговаривали главы Ирана и Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и осудил нападения на инфраструктурные объекты в регионе.

В соцсети X Нарендра Моди рассказал, что передал иранскому коллеге поздравления с Курбан-байрамом и Наврузом. Он пожелал мира, стабильности и процветания Ближнему Востоку.

Индийский премьер упомянул и об ударах по объектам инфраструктуры.

«Осудил нападения на важнейшие объекты инфраструктуры в регионе, что угрожает региональной стабильности и вредит глобальным цепочкам поставок», — написал он.

По словам Моди, политики сошлись на том, что необходимо защитить свободу судоходства, обеспечить открытость и безопасность морских путей.

Премьер также выразил признательность за обеспечение безопасности граждан Индии в Иране.