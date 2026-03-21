Стало известно, о чем разговаривали главы Ирана и Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и осудил нападения на инфраструктурные объекты в регионе.
В соцсети X Нарендра Моди рассказал, что передал иранскому коллеге поздравления с Курбан-байрамом и Наврузом. Он пожелал мира, стабильности и процветания Ближнему Востоку.
Индийский премьер упомянул и об ударах по объектам инфраструктуры.
«Осудил нападения на важнейшие объекты инфраструктуры в регионе, что угрожает региональной стабильности и вредит глобальным цепочкам поставок», — написал он.
По словам Моди, политики сошлись на том, что необходимо защитить свободу судоходства, обеспечить открытость и безопасность морских путей.
Премьер также выразил признательность за обеспечение безопасности граждан Индии в Иране.