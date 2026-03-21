Украина слабее России, а прекращение конфликта между странами находится в интересах Киева. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

«Российская армия в несколько раз превосходит украинскую, поэтому наступит момент, когда Украине нужно будет признать, что ей выгодно заключение мира», — сказал он в ходе международной Конференции консервативных политических действий (The Conservative Political Action Conference, CPAC).

Чиновник также выразил уверенность, что большинство граждан Украины считает так же, как и он, однако не имеет возможности выразить свое мнение на выборах. Он напомнил, что срок полномочий украинского президента давно истек, но из-за военного положения новые выборы в стране не назначают.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует тесно сотрудничать с Будапештом в энергетической сфере. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и Венгрия показывают путь к «обновленному Западу».