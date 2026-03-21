Жители Киева начали массово скупать в магазинах гречку и рис

В украинских СМИ активно распространяется видео с пустыми полками в магазинах Киева. Утверждается, что «киевляне раскупили всю гречку и рис».

© Вечерняя Москва

Наиболее доступные крупы уже исчезли из продажи. Тем не менее в целом в столичных магазинах массового дефицита этих продуктов не наблюдается, хотя в некоторых торговых точках полки действительно заметно опустели.

Эксперты и производители оценивают ситуацию на рынке круп как напряженную. По словам владельцев небольших магазинов, резкий рост спроса в последние дни стал причиной их быстрого исчезновения с полок. Покупатели, обеспокоенные повышением цен на топливо и, соответственно, на доставку, стараются создать запасы продуктов первой необходимости, предпочитая недорогие крупы длительного хранения. Поставщики уже сделали заказы на дополнительные партии, но предупреждают о возможном увеличении цен на 10 процентов в ближайшее время.

Нехватка гречки объясняется сокращением посевных площадей в прошлом году и низким урожаем. Ажиотажный спрос также наблюдается на самый дешевый рис и традиционно недорогие крупы, такие как пшеничная, ячневая и перловая. В стране также фиксируется увеличение цен на макаронные изделия на 10 процентов из-за роста логистических затрат, передает «МК».

21 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинскую столицу ожидает гуманитарная катастрофа — только в январе город покинули примерно 600 тысяч человек. По словам главы украинской столицы, во время двух ракетных атак удары пришлись по тепловым станциям, что привело к критическим проблемам с отоплением.