"Мы прорвем": Орбан сделал резкое заявление об Украине

Венгрия намерена жестко пресечь попытки внешнего давления и восстановить энергетическую безопасность страны в обход запретов со стороны Украины и Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны выдержать скоординированные атаки со стороны Киева и Брюсселя.

«Давление из Брюсселя. Давление из Киева. Венгрия стоит на своем. Мы отразили один удар в Брюсселе. Теперь мы прорвем украинскую нефтяную блокаду», — отметил венгерский премьер в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что республика не намерена идти на уступки, которые противоречат национальным интересам. По мнению венгерского лидера, нынешнее противостояние является принципиальным вопросом суверенитета, в котором Будапешт не планирует отступать под внешним натиском.

«Венгерские патриоты одержат победу в этом противостоянии», — добавил Виктор Орбан.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о беспрецедентном давлении со стороны Берлина. По словам дипломата, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль позволил себе грубые угрозы в адрес Будапешта из-за отказа разблокировать кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Венгерские власти блокируют выделение этих средств до тех пор, пока Киев не прекратит нефтяную блокаду, создающую дефицит топлива в республике.